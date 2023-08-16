Нижегородский район

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В Автомобильном проезде демонтировали незаконную пристройку к зданию

В Нижегородском ликвидировали самовольную пристройку площадью около 590 квадратных метров. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

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