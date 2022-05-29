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Трамп рассказал об историческом укреплении рубля

Трамп рассказал об историческом укреплении рубля

Бывший глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что для прекращения конфликта на Украине необходимо в несколько раз уменьшить мировые цены на нефть, но пока этого не произойдет, российский рубль будет «сильнее, чем когда-либо».

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