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Пугачева внезапно воссоединилась с Галкиным* в Латвии

Пугачева внезапно воссоединилась с Галкиным* в Латвии

74-летняя певица Алла Пугачева, которая на днях покинула замок в деревне Грязь и отправилась в сторону Санкт-Петербурга, внезапно появилась в Латвии.

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Комментарии
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Александр Симакин
Ни Родины, ни Флага, ни Совести.
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1 д.
Erl Schweizer
Приехала одуревшая от бабла баба, уехала, воссоединилась с кривлякой, разъединилась, обосралась, обоссалась, потеряла вставную челюсть, гондон проглотила в качестве протеста - не интересно, пластинка заезжена.
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1 д.
Сергей Трофимов
до каких пор будут нам парить мозги этими отбросами человечества наплевать на них и забыть про этот мусор
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1 д.

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