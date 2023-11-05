Пугачева внезапно воссоединилась с Галкиным* в Латвии

Приехала одуревшая от бабла баба, уехала, воссоединилась с кривлякой, разъединилась, обосралась, обоссалась, потеряла вставную челюсть, гондон проглотила в качестве протеста - не интересно, пластинка заезжена.

Сергей Трофимов

до каких пор будут нам парить мозги этими отбросами человечества наплевать на них и забыть про этот мусор