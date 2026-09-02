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Царьград

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Сентябрьский выпуск «7ДнейКино» представил кинопремьеры месяца

Сентябрьский выпуск «7ДнейКино» представил кинопремьеры месяца

Третий выпуск «7ДнейКино» уже доступен. Сентябрьский номер под редакцией Филиппа Киркорова и участием Марии Куликовой предлагает обзоры и подборки главных кинопремьер месяца.

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