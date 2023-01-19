На малом ракетном корабле «Советск» прошло занятие по приему и оценке курсовой задачи при действиях одиночного корабля в море

В занятии приняли участие командиры соединений надводных кораблей и их заместители, командиры кораблей и их помощники, а также начальники ведущих управлений и служб штаба флота.
Популярные статьи
- Первый канал убрал "идиота" после реакции камчатцев на неприятную шутку Якубовича
- Радиотренировка с подразделениями связи ВВО прошла в Республике Бурятия
- Экипажи истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне специальной операции
Свежие комментарии