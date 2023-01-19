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На малом ракетном корабле «Советск» прошло занятие по приему и оценке курсовой задачи при действиях одиночного корабля в море

На малом ракетном корабле «Советск» прошло занятие по приему и оценке курсовой задачи при действиях одиночного корабля в море

В занятии приняли участие командиры соединений надводных кораблей и их заместители, командиры кораблей и их помощники, а также начальники ведущих управлений и служб штаба флота.

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