Со спальней и кинотеатром: представлен новый технологичный и недорогой кроссовер

За 249 900 юаней, то есть примерно за 3,21 млн рублей, теперь продают . Длина кроссовера 5099 мм, колесная база 3070 мм, а кресел внутри всего пять.
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