Диана Вишнева, Фарух Рузиматов, Мария Абашова снимаются в документальном фильме о враче Александре Мещерине

Главный герой проекта «Кто движет солнце и светила» сотрудничал с Мариинским театром, Михайловским театром и Академией Русского балета имени Вагановой, а сейчас служит в Театре балета Бориса Эйфмана.
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