Иноагенты и их творчество

Ольга Бродовщук

Не надо путать личность и профессионализм. Гений может быть предателем, распутником, взяточником, подлым обманщиком и т.д. И, наоборот, простой человек, не очень способный в своей профессии, может горячо любить или совершить подвиг. Что важнее? Нравственность всегда вытекает из любви. Поэтому, развитие личности для общества всегда важнее профессионализма. То есть прекрасный нравственный человек всегда важнее талантливого негодяя. Но это не значит, что надо отказываться от талантливых и гениальных произведений. Ведь они помогают трансформировать человеческое в Божественное. Главное, нельзя нарушать иерархию ценностей. Мы любим и чтим Пушкина за его величайшие произведения. И не отказываемся от них из-за того, что великий поэт вёл себя не всегда нравственно по отношению к женщинам.