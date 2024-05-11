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Иноагенты и их творчество

Иноагенты и их творчество

Мода — это такая вещь, что если кто-то постоянно ходит в трениках с оттянутыми коленями, то даже он когда-нибудь будет в тренде.

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Комментарии
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Ольга Бродовщук
Не надо путать личность и профессионализм. Гений может быть предателем, распутником, взяточником, подлым обманщиком и т.д. И, наоборот, простой человек, не очень способный в своей профессии, может горячо любить или  совершить подвиг. Что важнее? Нравственность всегда вытекает из любви. Поэтому, развитие личности для общества всегда важнее профессионализма. То есть прекрасный нравственный человек всегда важнее талантливого негодяя. Но это не значит, что надо отказываться от талантливых и гениальных произведений. Ведь они помогают трансформировать человеческое в Божественное. Главное, нельзя нарушать иерархию ценностей. Мы любим и чтим Пушкина за его величайшие произведения. И не отказываемся от них из-за того, что великий поэт вёл себя не всегда нравственно по отношению к женщинам.
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4 час.
галина солдатова
Душечка,песни исполняют,написанные поэтами и композиторами! И, если бы в своё время Пугачёва не перекрыла кислород Кате Семёновой, мы бы имели сегодня другого КУМИРА! Сколько достойных исполнителей не могут пробиться на сцену, а мы нам сих пор втюхивают старческий нафталин,на который без слёз не взглянешь. Слава нашим песенникам,за их прекрасные произведения! Пусть звучат в исполнении молодых,талантливых!
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4 час.

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