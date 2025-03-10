Врач Галич объяснила, почему нельзя оправдывать поведение психическими болезнями

Это не решит проблему Не стоит оправдывать поведение психическими расстройствами, это только усугубит ситуацию и отдалит вас от решения проблемы, рассказала РИАМО кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.
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