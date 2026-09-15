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Калужские новости

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Опубликован график школьных каникул в Калужской области на 2026/27 год

Опубликован график школьных каникул в Калужской области на 2026/27 год

Осенние каникулы, например, запланированы с 26 октября по 3 ноября, а первоклассники получат дополнительную неделю отдыха с 15 по 21 февраляОбластное правительство опубликовало график школьных каникул в 2026/27 учебном году.

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