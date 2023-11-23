Челябинца, убившего мигранта во время самозащиты, выпустили из тюрьмы

Об этом сообщает "Русская община"."Это Победа!" — пишет "Русская община" в своём телеграм-канале. В среду, 22 ноября, вечером выпустили из тюрьмы Антона — челябинца, который нечаянно проткнул ногу напавшему на него мигранту (тот скончался в больнице).