NHK: задержанный при попытке протаранить офис премьера Японии хранит молчание

Задержанный полицией Японии Ацунобу Усута, который бросил "коктейль Молотова" в штаб-квартиру правящей Либерально-демократической партии, а затем попытался протаранить канцелярию премьер-министра Японии, отказывается говорить со следствием.
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