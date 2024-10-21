Китай и Россия тесно взаимодействуют на международной арене, содействуя трансформации системы глобального управления -- посол КНР в РФ

Москва, 20 октября /Синьхуа/ -- В ситуации, когда мир переживает невиданные за целое столетие перемены, а международные отношения претерпевают сложную эволюцию, китайско-российское взаимодействие на международной арене является фактором стабильности и способствует трансформации системы глобального управления в сторону демократизации и многополярности.