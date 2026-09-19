Семшов об иностранных тренерах в РПЛ: «Мы зовем их, чтобы дали идею, которую не могут дать наши. Видно, что строят Карседо и Шварц. Но иногда иностранцы подолгу туманят голову»

Экс-полузащитник «Динамо» Дмитрий Семшов высказался об иностранных тренерах в Альфа-Банк РПЛ . «Мы зовем тренеров-иностранцев, чтобы они дали что-то новое, показали уровень, дали те идеи, которые не могут дать наши.