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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семшов об иностранных тренерах в РПЛ: «Мы зовем их, чтобы дали идею, которую не могут дать наши. Видно, что строят Карседо и Шварц. Но иногда иностранцы подолгу туманят голову»

Экс-полузащитник «Динамо» Дмитрий Семшов высказался об иностранных тренерах в Альфа-Банк РПЛ . «Мы зовем тренеров-иностранцев, чтобы они дали что-то новое, показали уровень, дали те идеи, которые не могут дать наши.

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