Медведева ушла с шоу Бузовой, когда в прямо эфире вспыхнул скандал

Седьмой выпуск телешоу “Это нормально?” на канале ТНТ оказался скандальным – два участника покинули студию во время прямого эфира – певец Шура и выдающаяся фигуристка Евгения Медведева, которая играла в женской команд.
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