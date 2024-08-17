Многомиллиардная западная поддержка Киева в основном уходит на… Запад (I)

Сергей АНДРЕЕВ С февраля 2022 года Киев получил от Запада более $93 млрд для поддержки бюджета. Об этом сообщило украинское министерство финансов: «Международная помощь составила уже $93,5 млрд, привлеченные средства от размещения облигаций внутреннего государственного займа - $30,5 млрд».
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