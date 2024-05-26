"Целые сутки тела собирали". На станции Люботин под Xарьковым "случилось страшное"

Alex Nемо

Столько бла-бла-бла из-за фотошопа. Спросите у любого профессионала и он вам сразу укажет как минимум на 4 детали указывающие на то что эта конкретная фотка продукт фотошопа, причем сделанная руками не очень грамотного компьютерщика.