Наши аннигилировали целый поезд с личным составом и техникой "Целые сутки тела собирали". На станции Люботин под Xарьковым "случилось страшное" Еще прошлым летом, в разгар "контранаступа" британская MI-6 передала "соседям" новые разведданные, о стратегии российской армии.
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