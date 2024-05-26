Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Жидопиндосы есть не могут, спать не могут... всё думают как нас захватить, а потом истребить..."Целые сутки тела...
  • Олег Самойлов
    Министр обороны должен быть НЕ военным с солдата по маршала, а АДМИНИСТРАТОРОМ, понимающим основные и главные задачи ..."Флаг ему в руки....
  • Олег Самойлов
    Вот насчет гражданина Жукова - это вообще кадр еще тот! Вор, мародер, бабник, хам, но уж КАКОЙ убийца - это вообще сл..."Флаг ему в руки....

"Целые сутки тела собирали". На станции Люботин под Xарьковым "случилось страшное"

"Целые сутки тела собирали". На станции Люботин под Xарьковым "случилось страшное"

Наши аннигилировали целый поезд с личным составом и техникой "Целые сутки тела собирали". На станции Люботин под Xарьковым "случилось страшное"   Еще прошлым летом, в разгар "контранаступа" британская MI-6 передала "соседям" новые разведданные, о стратегии российской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Столько бла-бла-бла из-за фотошопа. Спросите у любого профессионала и он вам сразу укажет как минимум на 4 детали указывающие на то что эта конкретная фотка продукт фотошопа, причем сделанная руками не очень грамотного компьютерщика.
Ответить
6 час.
Леонид Руси
Жидопиндосы есть не могут, спать не могут... всё думают как нас захватить, а потом истребить...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх