Суть проблемы, или в чём кардинальное отличие немецких и украинских нацистов...

Немецкие нацисты от хохлацких отличались еще и тем, что, например, в нашем городке они не снесли памятник Пушкину (только стрельнули, и след от пули остался на груди поэта), а местные снесли.

Леонид Руси

Нет, вы не понимаете... Просто они под знаком Девы, а там, в Деве, планетка есть, Плутон... А Плутон... это палач. Поэтому им жертва нужна... Принося в жертву... кого-то, они кайфуют, они счастливы. А больше нет ничего... от чего было такое счастье и такая власть... Поэтому они убивали Одессу, Мариуполь, Донецк... Теперь они забивают и калечут рекрутов. Хохлы всех ненавидят... Просто им нравится ненавидеть... Без разницы кого...