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Суть проблемы, или в чём кардинальное отличие немецких и украинских нацистов...

Суть проблемы, или в чём кардинальное отличие немецких и украинских нацистов...

Телеграмма-молния, 1943 год: «Срочно ТЧК Адольф Гитлер в интервью японскому журналисту заявил ЗПТ что не уважает евреев и презирает их ВСКЛ ЗНК» И евреи такие: Чего?! Не уважает?! Презирает?! Да он нас газом травит и в печках жжет! Какое уважение?! С 2019 года Зеленский отвечает за официальную украинскую русофобию.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Вспомните историю:- 1919-1921 годы гражданской войны,- каких только бандитских скоплений на Украине не было: и махновцы,и петлюровцы,и эсеры ...Сплошное Гуляй-Поле...
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5 час.
Elena Guseva
Немецкие нацисты от хохлацких отличались еще и тем, что, например, в нашем городке они не снесли памятник Пушкину (только стрельнули, и след от пули остался на груди поэта), а местные снесли.
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4 час.
Леонид Руси
Нет, вы не понимаете... Просто они под знаком Девы, а там, в Деве, планетка есть, Плутон... А Плутон... это палач. Поэтому им жертва нужна... Принося в жертву... кого-то, они кайфуют, они счастливы. А больше нет ничего... от чего было такое счастье и такая власть... Поэтому они убивали Одессу, Мариуполь, Донецк... Теперь они забивают и калечут рекрутов. Хохлы всех ненавидят... Просто им нравится ненавидеть... Без разницы кого...
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4 час.

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