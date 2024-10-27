Apple добавляет меню в iOS 18.2 для изменения приложений по умолчанию, включая сообщения и звонки

Apple выпустила iOS 18.2 в виде бета-версии для разработчиков в начале этой недели. В этой версии было представлено множество AI-удобств, включая Gemmoji, Image Playground и интеграцию с ChatGPT, но компания также добавила новое меню для изменения приложений по умолчанию.
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