Место арестованного за хищения руководителя пермского МУПа занял главный инженер

Новым «и.о.» стал Александр Золотов.Исполняющим обязанности руководителя ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие „Городское коммунальное тепловое хозяйство“» (ПМУП «ГКТХ») назначен Александр Золотов.
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