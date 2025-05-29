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Юрист Вайнберг: задержание безбилетника может длиться до 48 часов

Юрист Вайнберг: задержание безбилетника может длиться до 48 часов

Контролёр вправе выписать штраф и высадить безбилетника на ближайшей остановке, а также принудительно доставить в полицию для составления протокола об административном правонарушении, подчеркнула в беседе с RT юрист, член Ассоциации юристов России и «Опоры России» Наталья Вайнберг.

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