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Николай Ленин: почему «вождь революции» подписывался именем царя?

Николай Ленин: почему «вождь революции» подписывался именем царя?

Вождь мирового пролетариата, как его величали коммунисты, Владимир Ульянов, возглавив большевистское революционное правительство, начал под документами ставить подпись, которая состояла из его подлинного имени с добавлением фамилии-псевдонима: «Владимир Ульянов (Ленин)».

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