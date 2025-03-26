Захарова потребовала международной реакции на убийство военкора Прокофьевой

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Россия настоятельно призывает международные организации отреагировать на убийство военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей от рук украинских военных.
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