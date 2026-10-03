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Такой день. Смерть телецелителя Кашпировского и разрешение на отстрел медведей

Такой день. Смерть телецелителя Кашпировского и разрешение на отстрел медведей

О главных событиях страны и региона за 3 октября Умер известный телецелитель и психотерапевт Анатолий Кашпировский.

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