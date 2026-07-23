Сегодня Волгоградская областная Дума приняла в двух чтениях изменения в закон об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
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Сегодня Волгоградская областная Дума приняла в двух чтениях изменения в закон об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
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