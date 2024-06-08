В Тамбовской области возобновили полеты санитарной авиации

Полеты санитарной авиации возобновились в апреле. Всего за два месяца вертолет санавиации "Ансат" 40 раз совершил полеты для помощи тяжелобольным пациентам, которые проживают в отдаленных населенных пунктах, сообщила сегодня, 7 июня, пресс-служба правительства Тамбовской области.
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