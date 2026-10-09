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Регионы России

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Россияне смогут получить пенсионные накопления досрочно при соблюдении условий

Россияне смогут получить пенсионные накопления досрочно при соблюдении условий

Некоторые граждане России имеют возможность получить пенсионные накопления досрочно при выполнении установленных законом условий.

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