Поисковики ищут родных бойца РККА Василия Логутенко, числившегося пропавшим

Родственников красноармейца Логутенко Василия Титовича, пропавшего без вести в Карело-Финской ССР в 1941 году ищут поисковики, сообщает пресс-служба поискового отряда «Видлицкий рубеж» 29 августа в соцсети «ВКонтакте».
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