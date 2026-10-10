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Регионы России

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Владислав Дикиджи установил рекорд Семененко по сумме баллов за две программы

Владислав Дикиджи установил рекорд Семененко по сумме баллов за две программы

Российский фигурист Владислав Дикиджи побил рекорд Евгения Семененко по сумме баллов за две программы на международных стартах, выиграв Мемориал (признана нежелательной организацией и ликвидирована) Дениса Тена в Алматы с результатом 312,79 баллов.

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