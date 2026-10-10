Владислав Дикиджи установил рекорд Семененко по сумме баллов за две программы

Российский фигурист Владислав Дикиджи побил рекорд Евгения Семененко по сумме баллов за две программы на международных стартах, выиграв Мемориал (признана нежелательной организацией и ликвидирована) Дениса Тена в Алматы с результатом 312,79 баллов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин предложил...
- Жених Анны Семено...
- Г Посольство России...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым