Вдыхайте эти 9 ароматов по ночам: они могут улучшить вашу память на 226%

Вы замечали, что определенные запахи влияют на людей разным образом? Одни могут расслаблять и формировать приятные воспоминания, другие — активизировать влечение к противоположному полу, третьи — усиливать активность и сосредоточенность, поддерживать силы на протяжении рабочего дня.