Тишковец рассказал, когда в Россию придет настоящая осень

В этом году осень в России наступит с первого октября - сентябрь выдался очень теплым. Ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде», что такой температуры в конце первого осеннего месяца не было последние 123 года.
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