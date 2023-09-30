Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Тишковец рассказал, когда в Россию придет настоящая осень

Тишковец рассказал, когда в Россию придет настоящая осень

В этом году осень в России наступит с первого октября - сентябрь выдался очень теплым. Ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде», что такой температуры в конце первого осеннего месяца не было последние 123 года.

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