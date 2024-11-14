📷❗️Сообщается о состоявшемся танковом бое между Т-72Б3М и "Leopard-2A4/6", что является редкостью для современной концепции огневого контакта в зоне СВО.
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📷❗️Сообщается о состоявшемся танковом бое между Т-72Б3М и "Leopard-2A4/6", что является редкостью для современной концепции огневого контакта в зоне СВО.