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Закон, порядок, государство

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Расчет РСЗО «Град» Новороссийского соединения ВДВ группировки «Днепр» уничтожают живую силу противника в Запорожской области

Расчет РСЗО «Град» Новороссийского соединения ВДВ группировки «Днепр» уничтожают живую силу противника в Запорожской области

После того, как один из 122-мм реактивных неуправляемых снарядов попал точно в скопление украинских боевиков, расчет «Града» залпом отправил за ним весь оставшийся «пакет».

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