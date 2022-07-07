Первые водные облигации могут появиться в России уже через полгода

Введение нового инструмента «зеленого» финансирования рассматривают в России. Так, через полгода будут выпущены водные облигации, сообщила зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.
Введение нового инструмента «зеленого» финансирования рассматривают в России. Так, через полгода будут выпущены водные облигации, сообщила зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко.
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