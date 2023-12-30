Специалисты высмеяли польские ракетные галлюцинации: «дырявая» ПВО

Вячеслав Арефкин

Уж поляки сидите, прижмите жопу и молчите, насчет залетов нашей авиации на ваши якобы территории!!! Ваши войска, оружие и авиация воюет в открытую против нас на территории бывшей украины!!! Так что МЫ имеем полное право заявить, что "ИДЕМ НА ВЫ" и дать вам по полной и принять в состав нашего государства РОССИИ!!!