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Специалисты высмеяли польские ракетные галлюцинации: «дырявая» ПВО

Специалисты высмеяли польские ракетные галлюцинации: «дырявая» ПВО

Польская армия утром 29 декабря провела противовоздушный бой с неопознанным летающим объектом, победителем вышло НЛО.

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Комментарии
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Вячеслав Арефкин
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17 час.
Вячеслав Арефкин
Уж поляки сидите, прижмите жопу и молчите, насчет залетов нашей авиации на ваши якобы территории!!! Ваши войска, оружие и авиация воюет в открытую против нас на территории бывшей украины!!! Так что МЫ имеем полное право заявить, что &quot;ИДЕМ НА ВЫ&quot; и дать вам по полной и принять в состав нашего государства РОССИИ!!!
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17 час.

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