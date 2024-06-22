Театр абсурда
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Театр абсурда

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Хорошо занесли?

Хорошо занесли?

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье речь пойдёт о рассадниках «ваххабизма», то есть о тех незаконных молельных домах, которые появляются в столице нашей страны и в Московской области с пугающей скоростью.

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