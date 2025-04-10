Регистрацию цен на жизненно важные лекарства упростили

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении и ускорении процедуры регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).
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