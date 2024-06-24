«Петю надо занести в красную книгу», – Ольга Орлова о вдовце Анастасии Заворотнюк 

Ольга Орлова. Фото: 7days.ruВ шоу Андрея Малахова, посвященному памяти Анастасии Заворотнюк, бывшая солистка “Блестящих” Ольга Орлова открыла завесу тайны искренней любви, которую испытывал Петр Чернышев.
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