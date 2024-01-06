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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В России интересуются хавбеком «Милана» Круничем. «Фенербахче» и «Аль-Шабаб» тоже его хотят (Маттео Моретто)

В России интересуются хавбеком «Милана» Круничем. «Фенербахче» и «Аль-Шабаб» тоже его хотят (Маттео Моретто)

По информации журналиста Маттео Моретто, полузащитник «Милана» привлек внимание команд из России и Греции – оттуда поступали запросы.

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