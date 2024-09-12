Русская весна
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Русская весна

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ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар

ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар

Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от российского природного газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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