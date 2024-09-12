ЕС готов обойтись без российского газа, заявил еврокомиссар

Евросоюз подготовился к тому, чтобы отказаться от российского природного газа, который сейчас поставляется транзитом через Украину, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии