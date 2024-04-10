В Якутии подвели итоги ежегодного фестиваля подледного лова «Лена-Фест»

В Покровске на берегах любимой многими реки Лены уже в двенадцатый раз состоялся фестиваль подлёдной рыбалки «Лена-Фест», посвящённый памяти Евгения Гребнева, известного чемпиона Якутии по подлёдной рыбалке.
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