Потери ВСУ на краснолиманском направлении достигли 940 солдат за неделю

РИАМО - 20 окт. Подразделения российской группировки войск «Центр», авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем за неделю отразили 18 атак ВСУ на краснолиманском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России.
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