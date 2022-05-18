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Совершенно новый автомобиль «Москвич» может оказаться переименованным китайцем. Минпромторг и власти Москвы ведут переговоры с JAC Motors, FAW и BYD

Совершенно новый автомобиль «Москвич» может оказаться переименованным китайцем. Минпромторг и власти Москвы ведут переговоры с JAC Motors, FAW и BYD

Практически сразу после того, как стало известно о переходе московского завода Renault на баланс Москвы, чиновники разного уровня начали говорить о том, что на предприятии до конца текущего года начнут собирать совершенно новые «Москвичи» — современные, недорогие, и, возможно, даже электрические.

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