Совершенно новый автомобиль «Москвич» может оказаться переименованным китайцем. Минпромторг и власти Москвы ведут переговоры с JAC Motors, FAW и BYD

Практически сразу после того, как стало известно о переходе московского завода Renault на баланс Москвы, чиновники разного уровня начали говорить о том, что на предприятии до конца текущего года начнут собирать совершенно новые «Москвичи» — современные, недорогие, и, возможно, даже электрические.