Страны Евросоюза не смогли согласовать очередную помощь Украине

В Евросоюзе разногласия: камнем преткновения стали деньги для Киева. Лидеры государств-членов ЕС на саммите не смогли договориться об увеличении бюджета на 2024–2027 годы, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Коммерсант».