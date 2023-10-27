Страны Евросоюза не смогли согласовать очередную помощь Украине

В Евросоюзе разногласия: камнем преткновения стали деньги для Киева. Лидеры государств-членов ЕС на саммите не смогли договориться об увеличении бюджета на 2024–2027 годы, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Коммерсант».
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