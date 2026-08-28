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Газета.ру

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Ушаков: у России нет данных о возобновлении переговоров с Украиной в сентябре

Ушаков: у России нет данных о возобновлении переговоров с Украиной в сентябре

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что у РФ нет информации о том, что переговоры с Украиной и США могут возобновиться в сентябре.

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