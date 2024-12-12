Яков Кедми: "Вероятно, Россия решит проблему Приднестровья в рамках переговоров"

Вероятно, Россия решит приднестровскую проблему в рамках переговоров, и поэтому выход на границу Приднестровского региона и непосредственная защита его российскими войсками сегодня не считается самой срочной целью для российской армии.
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