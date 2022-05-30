Нефть Капитал

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Вучич: Без дешевого российского газа Сербия не останется

Вучич: Без дешевого российского газа Сербия не останется

Телефонные переговоры провел президент РФ Владимир Путин с лидером Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля, отметив, что главы двух государств условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки природного газа в Сербию.

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