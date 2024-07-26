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Царьград

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Жители Новосибирска жалуются на толпы мигрантов около компьютерного клуба

Жители Новосибирска жалуются на толпы мигрантов около компьютерного клуба

По словам жителей Кировского района, иностранцы собираются в группы от 20 до 50 человек и мешают местному населению.

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