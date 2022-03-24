Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Крику  много, шерсти мало, - сказал чёрт, обдирая  кошку. Так и с этой  трескотнёй насчёт повышения  пенсий. Подымут ...В Госдуме сделали...
  • Ольга Ершова
    Сейчас все пельмени - сущее гамно. Нужны заводы, работающие строго по ГОСТам и надзорные органы, работающие без взяток.Рыбные пельмени с...
  • Лилия Царенкова
    Вы лучше публикуйте статистику сколько людей оказались без медицинской помощи и лечения в результате вашей грёбаной п...Еще одна жертва и...

О том, что нашли в земле местные археологи, рассказали уссурийским осужденным

О том, что нашли в земле местные археологи, рассказали уссурийским осужденным

В уссурийском СИЗО-2 провели выездную выставку от городского музея. Экспозицию посвятили экспонатам каменного и бронзового веков, найденных на территории Уссурийского городского округа, сообщает ИА UssurMedia пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю Осужденные отряда хозяйственного облуживания прослушали лекцию сотрудника и главного хранителя музея Андрея Бурдонова об археологии, первых поселениях людей, древних поселениях и городищах в Приморском крае.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх