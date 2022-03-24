О том, что нашли в земле местные археологи, рассказали уссурийским осужденным

В уссурийском СИЗО-2 провели выездную выставку от городского музея. Экспозицию посвятили экспонатам каменного и бронзового веков, найденных на территории Уссурийского городского округа, сообщает ИА UssurMedia пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю Осужденные отряда хозяйственного облуживания прослушали лекцию сотрудника и главного хранителя музея Андрея Бурдонова об археологии, первых поселениях людей, древних поселениях и городищах в Приморском крае.