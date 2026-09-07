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Царьград

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Дмитрий Сорокин: Денонсация СНГ-соглашения усилит криминалитет

Дмитрий Сорокин: Денонсация СНГ-соглашения усилит криминалитет

Правительство Молдовы планирует денонсировать соглашение СНГ о борьбе с торговлей людьми. Дмитрий Сорокин предупреждает, что это может усилить криминогенную обстановку и вызвать негативные последствия для страны, характерные для 1990-х годов.

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